CELJE Forenziki Jelena ne morejo obremeniti

V nadaljevanju sojenja Anžetu Jelenu, domnevnemu članu združbe nasilnih roparjev, ki so do lanskega februarja izvedli štiri brutalne roparske napade na premožnejše družine v Celju, Žalcu in Velenju, je danes nastopil Danilo Hadžić, višji policijski inšpektor iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Jelena ni mogel neposredno povezati z ropi, niti z gotovostjo potrditi, da so na zaseženih predmetih obtoženčeve biološke sledi. »Na rokavici smo našli tri sledi in za eno lahko rečem, da verjetno pripada Jelenu. Na pištoli smo naleteli na mešane sledi, ki pripadajo vsaj šestim osebam, a so preslabe, da bi jih lahko analizirali«, je dejal.

Glede ročne ure, ki naj bi pripadala enemu od oškodovancev in so jo ob hišni preiskavi našli pri Jelenu, so forenziki prav tako izločili tri sledi, med katerimi pa ni oškodovančeve, kar se po mnenju Hadžića kar pogosto dogaja.

PŠ