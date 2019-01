CELJE Ferjanc in SBC vsak na svojem

Celjsko delovno in socialno sodišče je danes začelo pravdo, v kateri Marjan Ferjanc zahteva razveljavitev sklepa o njegovi razrešitvi z mesta direktorja Splošne bolnišnice Celje (SB C). Pričakuje tudi poplačilo okoli 40 tisoč evrov razlike v plači.

Razrešeni direktor vztraja, da so ga s stolčka spodnesli zaradi njegove politične nekompatibilnosti s takratno vladajočo garnituro in da so storili vse, da bi mu našli napake in s tem razloge, da so ga lahko odslovili iz direktorske pisarne. Pravi, da je SBC poslovala dobro, predvsem pa zakonito.

Zaslišan je bil tudi takratni prvi mož Sveta javnega zavoda SBC Andraž Jakelj. Povedal je, da je Ferjanc zaradi svojega vodenja bolnišnici v petih letih nanesel dobra dva milijona evrov izgub, da je na posamezna mesta razporejal kadre z neustrezno izobrazbo in jih preveč plačal, ter da leta 2017 ni pripravil finančnega načrta oziroma ga ministrstvo ni odobrilo.

Prihodnjo sredo bo sodišče zaslišalo prvih pet prič.

PŠ