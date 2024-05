CELJE Energetska konferenca držav JV Evrope

Celje bo do petka gostilo mednarodno konferenco SEEnergy, ki se bo na celjskem sejmišču dopoldne začela s predavanjem o digitalizaciji v energetiki. V sklopu konference pripravljajo manjši strokovni sejem oziroma razstavo, sicer pa gre za dogodek, ki večinoma meri na strokovno in poslovno, manj pa na splošno javnost.

Pri organizatorju družbi Celjski sejmi pričakujejo med 300 in 500 udeležencev iz 15 držav Jugovzhodne Evrope. Prav temu geografskemu predelu je bienalna konferenca tudi namenjena in je največja na tem območju, njena osnovna tema pa bo zeleni prehod in je nekakšna nadgradnja nekdanjega sejma Energetika.

Razdeljena je na deset večjih sklopov, državam, regijam in lokalnim skupnostim pa naj bi ponudila odgovore na številna vprašanja glede energetske prihodnosti in usmeritev. Na konferenci se bodo srečali energetski ministri in državni sekretarji držav JV Evrope, Slovenijo bo zastopal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Termin prireditve se skorajda sovpada z rokom oddaje nacionalnih energetskih podnebnih načrtov članic EU, tako da bo v času trajanja SEEnergy najbrž že znano, kaj so države napisale v končne podnebne načrte, ki so najpomembnejša izhodišča za njihova gospodarstva in celotno prebivalstvo EU.

PŠ