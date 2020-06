CELJE Enega ustrelili, 19 bikov ulovili

Nenavaden dogodek se je pozno sinoči pripetil na avtocesti. Policisti so morali ustreliti pobeglega bika, saj bi v nasprotnem utegnil ogroziti življenja voznikov.

Dosedanje ugotovitve kažejo, da je dvajset bikov pobegnilo z ene od okoliških kmetij. Govedo je podrlo varovalno ogrado in se razbežalo naokoli. Razen enega je gospodar s pomočjo sosedov uspel spraviti nazaj.

Zadnjega so izsledili po klicu številnih voznikov, ki so žival opazili na odseku m ed Lopato in Celjem-center v mariborsko smer. Policija je pobeglemu biku najprej skušala omejiti gibanje, a ker je bil preveč agresiven in bi z nenadzorovanim tekanjem lahko na cestišču povzročil hude težave, so ga bili prisiljeni ustreliti.

Policija še zbira podatke o morebitni odgovornosti lastnika.

PŠ