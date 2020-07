CELJE Edvard Ermenc na čelu NPU?

Celjski upravni sodnik in nekdanji državni tožilec Edvard Ermenc je za naš medij potrdil, da se poteguje za direktorski položaj Nacionalnega preiskovalnega urada.

Na razpis so se prijavili trije kandidati, a prav mogoče je, da generalni direktor policije ne bi izbral nikogar in bi postopek lahko tudi ponovili, kar bo znano v prihodnjih dneh oziroma po opravljenih razgovorih kandidatov na uradniškem svetu.

»Prijavo sem podal, ker sem se že kot tožilec zavzemal za pregon raznovrstnega kriminala, tudi najtežjih kaznivih dejanj in ker menim da je to področje ključno za dobro delovanje države in njenih inštitucij. Potrebno je bilo priložiti vizijo vodenja NPU, kar sem na osnovi pridobljenega znanja na tožilstvu in sodišču tudi storil in izdelal idejno zasnovo za učinkovito vodenje te kriminalistične elitne specializirane enote. Opredelil sem prioritete pri odkrivanju in preiskovanju najzahtevnejših kaznivih dejanj, zoper gospodarsko korupcijo in organizirani kriminal«, je o razlogih za kandidaturo dejal Ermenc.

PŠ