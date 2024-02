CELJE DRAMLJE Moldavec preveč pritiskal na stopalko za plin

Skoraj ne mine teden, da ne bi na cestah našega območja policisti ujeli kakšnega kršitelja, ki je res občutno pretiraval s tiščanjem na plin.

Tokrat je ta »čast« doletela Moldavca, ki je na avtocestnem odseku izven naselja Dramlje, kjer je hitrost s splošnim predpisom omejena na 100 km/h, drvel s 181 km/h.

Gre tudi za voznika začetnika, zato so mu na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli na celjsko okrajno sodišče, tam pa mu je bila izrečena globa 1200 evrov in devet kazenskih točk.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ