V prostorih Mestnega odbora stranke SDS v Celju je dr. Vinko Gorenak, poslanec v Državnem zboru RS, odprl poslansko pisarno. Gorenak je ob odprtju izrazil veselje, da so v Celju po odhodu prejšnjega predsednika dobili novo vodstvo in izvršilni odbor. Dodal je še, da mora imeti vsak poslanec eno pisarno, lahko pa jih ima več. Njegova je že v Šmarju pri Jelšah od danes naprej pa tudi v Celju. Uradne ure so vsak ponedeljek ob 10. uri, razen takrat, ko so seje Državnega zbora.