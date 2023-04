CELJE Doslej identificirali pet nasilnih mladoletnic

V zvezi z razkritjem mladoletniškega nasilja in objave posnetkov sobotnega pretepa na strešnem parkirišču celjskega City centra se je med drugim danes odzvala tudi Policijska uprava Celje.

Neuradno naj bi v incidentu sodelovale učenke več celjskih osnovnih šol, ki so se fizično in verbalno znesle nad vrstnico, njihova imena so hkrati s posnetki že zaokrožila po spletu.

Kot so poudarili na policiji, bo preiskava poleg nasilništva zajela tudi druga kazniva dejanja.

»Doslej smo ugotovili, da imamo eno oškodovanko in pet osumljencev uradno pregonljivega kaznivega dejanja nasilništva. Ker je preiskava še v intenzivni fazi, bi vam za zdaj lahko dali le te podatke, saj so tu mladoletni storilci kaznivih dejanj, ki pa jih zakonodaja posebej ščiti«, je dejal celjski policijski inšpektor Boštjan Kavc (na sliki desno).

Jože Bračko, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto kriminalistične policije PUC, dodaja, da »oseba, ki ni dopolnila 14 let, ni kazensko odgovorna. Mladoletniki so deležni posebnega varstva pri izreku kazni, od opomina, vzgojnih ukrepov, ukor, strožje nadzorstvo skrbstvenega organa, oddaja v prevzgojni zavod ali denarna kazen, tudi mladoletniški zapor, ki ga imamo v Celju. Največji porast kaznivih dejanj med mladoletniki je v zadnjih petih letih prav pri nasilništvu.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ