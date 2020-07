Celje: domačim atletom osem državnih naslovov, padel tudi državni rekord

Dvodnevno državno prvenstvo, ki so ga ta konec tedna gostili v Celju, je za večino slovenskih atletov predstavljalo vrhunec letošnje sezone, v kateri so odpovedali praktično vsa najpomembnejša mednarodna tekmovanja. Člani domačega Kladivarja so osvojili osem zlatih medalj. Najboljši so bili: Luka Janežič na 400 metrov (46,53), Jan Vukovič na 800 metrov (1:49,55), Jan Kokalj na 1.500 (3:51,57) in 3.000 metrov (8:21,13), Jan Brešan na 5.000 metrov (14:38,13), Robert Renner v skoku s palico (5,25), moška štafeta na 4×400 metrov (3:13,57) in Tina Šutej v skoku s palico (4,50).

Naslov državnega prvaka si je pritekel tudi atlet Atletskega društva Slovenska Bistrica Peter Hribaršek, in sicer na 400 metrov z ovirami (53,77).

Za vrhunec tekmovanja pa je poskrbela članica ljubljanskega Massa Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je s časom 8:46,44 izboljšala 20 let star državni rekord Helene Javornik v teku na 3.000 metrov. Javornikova je 8. julija 2000 v Bydgoszczu na Poljskem tekla 8:50,71.