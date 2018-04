CELJE Dokazi iz odvetnikove pisarne ne veljajo

V zadevi Delamaris, ki proti Miru Senici, Hildi Tovšak in še dvema soobtoženima zaradi pranja denarja in zlorabe položaja od marca lani teče na celjskem okrožnem sodišču, je sodnica Mojca Turinek izločila dokaze, ki so jih kriminalisti pred petimi leti zbrali ob hišni preiskavi na sedežu Seničine odvetniške pisarne v Ljubljani. Pričakovati je pritožbo specializiranega tožilstva, kajti bržčas gre za ključne dokaze.

Proces se vse od lanskega marca, ko so opravili predobravnavne naroke, ni nadaljeval, saj je sodnica morala preučiti in se opredeliti okoli zajetnega svežnja dokaznih predlogov obrambe. Tovšakova je edina priznala krivdo, priznanja pa sodnica še ni sprejela. V igri je okoli 13 milijonov evrov, toliko naj bi veljale Delamarisove delnice, obtoženi Senica naj bi pri tem v žep pospravil dobrih 1,4 milijona evrov. Kdaj in kako se bo sojenje nadaljevalo, ni mogoče predvideti.

P.Š.