CELJE Dodatne omejitve obiskov v SBC

Zaradi nadaljnega povečevanja porasta respiratornih obolenj v celjski bolnišnici z današnjim dnem dodatno zaostrujejo režim obiskov.

Na Oddelku za bolezni prebavil so ti do preklica prepovedani, kar pa ne velja za obiskovanje kritično bolnih in umirajočih bolnikov, kjer lahko svojci ves čas prihajajo po predhodni presoji in odobritvi zdravnika.

Še vedno velja decembra uvedena omejitev obiska na vseh ostalih bolnišničnih oddelkih na eno zdravo osebo.

Obiskovalci naj upoštevajo navodila zdravstvenega osebja, priporočajo tudi nošenje zaščitnih mask.

