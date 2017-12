Na tradicionalnem plesu Rotary kluba Celje, ki so ga tokrat poimenovali Galerija doživetij, so tudi letos zbirali denar, s pomočjo katerega omogočajo štipendije mladim, talentiranim na umetniškem in športnem področju. Društvu za cerebralno paralizo Sonček so omogočili nakup stopnice za uvoz v kombi, prijateljskemu rotary klubu iz Nemčije pa so pomagali pri nakupu kombija za prevoz otrok, ki so oboleli za rakom. Celjski rotarijci letos obeležujejo 20. obletnico delovanja.

1 od 3