Pozno popoldne se je nad širšim območjem Celja razbesnelo neurje s točo.

V Celju , na Dobrni in v Štorah so do 19. ure skupaj zabeležili osem prijav, aktivirali so razpoložljive gasilske enote, o poškodovanih ali gmotni škodi za zdaj še ni podatkov.

Padavine je po napovedih meteorologov pričakovati vse do polnoči, nevihte pa bi se utegnile ponoviti jutri popoldne.

PŠ