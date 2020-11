Celje: Do konca leta novo eksperimentalno krožišče na Dečkovi cesti

Na Dečkovi cesti, pri podjetjih Celjski sejem in Inpos, bo celjska občina do konca leta izvedla eksperimentalno začasno krožišče. To bo vsaj nekoliko olajšalo pretok prometa na tem območju, kjer je posebej v času prometne konice velika gneča. Predvsem pa bo krožišče bistveno pripomoglo k bolj varnemu vključevanju prometa (tudi kolesarskega) iz Opekarniške na Dečkovo cesto in obratno. Novo krožišče bo imelo tudi novi krak glavnega uvoza na Celjski sejem.

Posebnost in novost eksperimentalnega krožišča bo levi zavijalni pas znotraj jedra krožišča, ki bo posebej predviden za tiste voznike, ki bodo zavijali levo z Dečkove ceste proti Opekarniški.

Vrednost projekta je nekaj več kot 145 tisoč €. Poleg izvedbe eksperimentalne prometne ureditve z umestitvijo krožišča bo ustrezno izvedeno odvodnjavanje, urejena javna razsvetljava in postavljena nova prometna signalizacija. Podjetje VOC Celje je z deli že začelo.