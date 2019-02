CELJE Direktorji slovenskih zaporov svarijo vlado

V zvezi s petkovo konferenco za javnost Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij RS so se z izjavo za javnost oglasili direktorji petih slovenskih zaporov na čelu s prvopodpisanim dire ktorjem celjskega zapora Zoranom Remicem (na sliki). Ostro so zavrnili očitke, da je v našem zaporskem sistemu vse narobe, krivdo pa so prevalili na državo.

Direktorji ne pristajajo na diskreditacijo sistema, nenazadnje so dolga leta opozarjali na kadrovsko podhranjenost, slabe plače zaposlenih, pomanjkljivo tehniko in skromna materialna sredstva. Pa vendar je naš sistem takšen, da se po njem zgledujejo penologi iz tujine, kjer so zaporski standardi neprimerno višji in jim ni potrebno, tako kot v Celju, reaktivirati upokojenih paznikov. Za nastali položaj po njihovem ni kriv generalni direktor, temveč država in politika. Svoje poglede in predloge bodo v sredo izpostavili na odbora za pravosodje.

PŠ