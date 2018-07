Dijaki Srednje zdravstvene šole v Celju so poklicno maturo odpravili z odliko. K poklicni maturi je pristopilo 226 rednih dijakov, od tega pa jih je maturo opravilo kar 219 – ali kar 97 odstotkov.

Uspešni dijaki so pridobili naziv srednja medicinska sestra oz. srednji zdravstvenik ali kozmetična tehtnica oz. kozmetični tehnik. So pa na šoli imeli tudi 14 dijakov in dijakinj, ki so maturo opravili z izjemnim učnim uspehom − doseženimi 22 točkami.