CELJE Dežurna regijska lekarna bo ponoči zaprta do konca epidemije

Že s koncem oktobra so se v Zavodu Celjske lekarne odločili za ukinitev edine nočne dežurne lekarne v središču mesta.

L ekarna Center je zagotavljala 24-urno in celoletno oskrbo z zdravili v dvanajstih občinah ustanoviteljicah. Po pojasnilih vodstva zavoda nočno dežurstvo med 21. in 7. uro ne bo delovalo do konca epidemije.

Direktorica Lilijana Grosek pravi, da jih je k temu privedla kadrovska stiska in da se v danih razmerah želijo izogniti mešanju lekarnarjev iz različnih enot.

O ukinitvi nočnega dežurstva, ki traja že od konca oktobra, so obvestili vse zdravstvene domove v regiji ter urgentni center celjske bolnišnice. Ljudje, ki bi zdravila potrebovali ponoči, vsaj do konca epidemije do njih ne bodo mogli. Enako je bilo tudi spomladi, od 19. marca do konca maja.

PŠ