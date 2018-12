CELJE Delovno sodišče se bo selilo

V letu 2019 naj bi se celjsko delovno in socialno sodišče, ki zdaj domuje na Gregorčičevi 6, preselilo na Ljubljansko 1a (na sliki), kjer so že prostori nepravdnega oddelka tukajšnjega okrajnega sodišča. Do selitve naj bi slej ko prej prišlo, ker se bo Zdravstveni dom Celje širil (čez cesto) na sedanjo lokacijo delovnega sodišča, kjer je nekoč deloval tudi center za socialno delo.

Prostori na Gregorčičevi so sicer v lasti Mestne občine Celje. Delovno sodišče se bo v središče mesta preselilo takrat, ko bo sklenjen dogovor med MOC in državo oziroma pristojnim ministrstvom. Datuma selitve ni mogoče napovedati, neuradno pa naj bi se to zgodilo čez približno dobrega pol leta, za časa sodnih počitnic.

PŠ