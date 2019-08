Celje: Defibrilatorji so slabo označeni in pogosto nedostopni

Visoka zdravstvena šola v Celju je, v sodelovanju s Koronarnim klubom Celje kot partnerjem, raziskala lokacije in dostopnost do avtomatskih defibrilatorjev (AED) v Mestni občini Celje (MOC). Projekt je potekal od sredine marca do sredine julija, sodelovali pa so študenti različnih študijskih programov in visokošolskih zavodov. Njihovo delo sta usmerjala pedagoški mentor Visoke zdravstvene šole v Celju dr. Roman Parežnik in strokovna sodelavka Koronarnega kluba Celje Sonja Urbancl. Na območju MOC so študenti popisali 62 AED-jev in hkrati izdelali interaktiven zemljevid njihovih lokacij. Več pa v današnjem Celjanu. Ugotovili so, da so le redki med njimi ustrezno označeni.