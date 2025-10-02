CELJE Debi Mojke Končar v SLG

S septembrom se je igralskemu ansamblu Slovenskega ljudskega gledališča v Celju pridružila Mojka Končar.

V okviru jutrišnje druge sezonske premiere bo s celjskimi gledališčniki debitirala v Cankarjevi igri In vsi ostal.

Občinstvo je 27-letno Ljubljančanko že lahko spoznalo pred natanko dvema letoma, ko se je velikem odru celjskega gledališča predstavila z avtorskim delom Juriš.

Kako zahteven bo njen prvi nastop, je Končarjeva povedala. »Čeprav se mi zdi, da ostali igralci nimamo veliko besedila, se mi zdi, da nas v nekaj prizorih sicer ni, večinoma pa smo, čeprav le nekje v ozadju kot privid, kot spomin, kot sprožilec, kot detajl. Smo vse skozi nekje prisotni, mi In mnogi drugi.«

PŠ, foto: Peter Giodani/SLG Celje