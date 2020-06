Celje: Dan ljubezni v korona času

23. maja je pesem uglasila našo deželo v imenu ljubezni do glasbe, prijateljstva in ljubezni kar tako.Ta dan so po vsej Sloveniji zaigrali, zapeli in zaslišali v en glas pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri, ki se je že v letu 2013 pridružila na osrednjem prizorišču v Logatcu, saj je bil prvi dan ljubezni posvečen temu, da so obeležili 100-letnico tamkajšnjega pihalnega orkestra.

Dan ljubezni je pobuda, da bi se ljudje vrnili k svojim prvinskim vrednotam in da bi skozi prizmo ljubezni pogledali na dogajanje okoli sebe, se poenotili. Vse preveč je besed, ki zaidejo s poti in slabih novic, ki nas vodijo narazen. Zato mi raje povemo z glasbo.

Dan prej so se učenke in učenci prve triade in zaposleni na OŠ Frana Kranjca Celje, pridružili vseslovenskemu dnevu »Dan ljubezni 2020« in skupaj zapeli zimzeleno popevko. S tem so pokazali, da je pesem tista, ki nas povezuje, nam daje upanje in odpira pot naprej, ter da je ljubezen tista, ki nas združuje. (UC)