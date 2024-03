CELJE Citycenter Celje postaja polnoleten

Največje regijsko nakupovalo središče Citycenter Celje (CCC) bo s številnimi prireditvami v petek in soboto obeležilo 18-letnico delovanja.

Gre za 15. marec 2006, ko se je središče preimenovalo v ime, kot ga nosi danes, izbrali pa so ga z natečajem. Zgodovina sicer sega v leto 1995, ko je Interspar na tej lokacije odprl nakupovalno središče, to pa se je z leti razširilo na današnjih 30.000 kvadratnih metrov.

Vseskozi so tesno povezani z lokalnim okoljem, redno prirejajo družabne dogodke in prireditve za otroke, športnike in druge skupine.

Trenutno je CCC v fazi manjše preureditve, kot je dejala center managerka Darja Lesjak (na sliki v sredini), so pod svojo streho spravili še nekaj poslovnih partnerjev.

Rezultati lanskega poslovanja bodo predvidoma znani čez mesec dni.

PŠ