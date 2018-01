Celje: Cepivo je še na voljo

Gripa je na pohodu. V celjski ambulanti Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na voljo še nekaj cepiva, letošnji odziv pa naj bi bil zelo velik. Glede na primerjavo z lanskim letom je v letošnjem letu za cepljenje okrog 30 odstotkov večje zanimanje. Cena cepljenja za starejše od 65 let ter kronične bolnike je 7 evrov, za vse ostale, ki nimajo zdravstvenih indikacij pa 14 evrov. Cepljenje priporočajo tudi nosečnicam ne glede na trajanje nosečnosti. S cepljenji proti gripi običajno začenjajo že s koncem oktobra, a je tudi sedaj še vedno čas, da se odločite in se cepite. Solidna zaščita po cepljenju se stvori 10-14 dni po cepljenju in kot poudarjajo strokovnjaki, trenutno ni bolj pametnega ukrepa v boju pred okužbo z virusi gripe, kot je cepljenje.