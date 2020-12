Celje: Cepili so stanovalce v vseh domovih

V Zdravstvenem domu Celje so v nedeljo prejeli 295 doz cepiva Comirnaty, ki so ga razdelili v štiri domove starejših občanov. Že v nedeljo so v Domu ob Savinji prejeli 100 doz cepiva. Kot je pojasnila direktorica Bojana Mazil Šolinc, so cepili 97 stanovalcev in tri zaposlene. Cepivo so prijeli vsi stanovalci, ki so se prijavili na cepljenje, tri cepiva pa trije njihovi najstarejši zaposleni. V Domu sv. Jožefa so s cepljenjem začeli včeraj, prejeli so 60 doz cepiva, cepili pa so vse tiste, ki so se prijavili na cepljenje. V obeh domovih težav in reakcij po cepljenju niso zaznali, so pa v obeh domovih cepili zdrave stanovalce, ki še niso preboleli covida.

Cepivo iz Zdravstvenega doma Celje je že v nedeljo prejel tudi Dom Lipa Štore, 95 doz, danes je 40 doz prejel tudi dom v Vojniku.