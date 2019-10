Celje: Center za varstvo in delo Golovec čaka novega direktorja

Center za varstvo in delo Golovec sedaj, ko je z mesta v.d. direktorice odstopila Suzi Kvas, začasno vodi Tatjana Sojič. Kvasova, ki je sicer dolgoletna direktorica še enega celjskega javnega zavoda, Socio, je zavod CVD Golovec vodila le nekaj tednov, potem pa sama podala odstopno izjavo.

Izkazalo se je, da Kvasova za vodenje takšnega zavoda nima ustreznih kompetenc, saj nima strokovnega izpita za delo na področju socialnega varstva. Kot je pojasnila sama je ustanovitelj zavoda želel, da mesto prevzame nekdo izmed članov sveta zavoda le začasno. To je tudi razlog, da je prevzela mesto v.d. direktorice, za katero pa je kasneje ugotovila, da nima pravih kompetenc. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nam pojasnili, da se je razpis za novega direktorja zaključil prejšnji teden.

Kakšni so postopki, da bo izbrani kandidat končno potrjen in kako se je razpletala direktorska saga, kjer se je vmes pojavljalo še eno ime, pa preberite v jutrišnjem Celjanu.