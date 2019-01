CELJE Cene stanovanj v nebo, ponudba skromna

Cene stanovanj so se v zadnjih treh do štirih letih v Celju in okolici zvišale tudi za polovico. Če je sredi leta 2015 za kvadratni meter blokovskega stanovanja še zadoščalo okoli 900 evrov, ponekod tudi manj, je zdaj cena zelo poskočila in znaša med 1.300 in 1400 evrov.

»Se veda je stanovanje mogoče kupiti tudi za precej manj, denimo za 1.150 evrov, toda to so stanovanja, ki jih je potrebno adaptirati, za kar pa ljudje danes skoraj nimajo več časa. Ponudba pa je katastrofalno skromna«, pojasni Gašper Kos iz celjske Borze nepremičnin. »Najbolj iskane lokacije so Plava laguna (na fotografiji), Otok in Zelenica«, doda Karmen Dokler.

Največ povpraševanja je za garsonjere in enosobna stanovanja, zelo pa je naraslo zanimanje tudi za štirisobna stanovanja, ki pa jih v Celju praktično ni. Naložba v veliko stanovanjsko enoto je primerljiva z nakupom hiše, a se ljudje zaradi hitrejšega življenjskega ritma rajši odločajo za bivanje v blokih.

PŠ

