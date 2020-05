CELJE: Celjski zdravnik potrdil ustreznost ventilatorjev

Ventilatorji Siriusmed R30. Celjski zdravnik potrdil ustreznost, mnenju v bolnišnici zaupajo. V tem času nanje še niso priklapljali bolnikov s covid-19. Dobavljeno opremo so vedno pregledali strokovnjaki v celjski bolnišnici.

V zadnjem času smo v slovenskih mediji lahko spremljali številne polemike na temo ustreznosti in primernosti ventilatorjev Siriusmed R30, ki so jih v začetku epidemije novega koronavirusa med prvimi dobili tudi v Splošni bolnišnici (SB) Celje.

Kot so pojasnili v SB Celje, so njihovi strokovnjaki ocenili, da so ventilatorji Siriusmed R30 varni in enostavni za rokovanje. Te so ob prevzemu pregledali in ocenili, da ustrezajo tehničnim karakteristikam, ki jih za zdravljenje covid-19 bolnikov priporoča Evropsko združenje za intenzivno medicino. Ob tem so dodali, da so bili ventilatorji že ob prevzemu opremljeni s kompresorjem, kar omogoča ventilacijo tudi tam, kjer ni stisnjenega zraka, zato so še posebej primerni za epidemije in množične nesreče, saj je z njimi mogoče ventilirati paciente tudi v prostorih, kjer priključkov za stisnjen zrak ni (začasne oz. zasilne bolnišnice).

Najprej sami v akcijo

Bolnišnica je še pred tem, ko je izvedela, da bodo dobili nove ventilatorje, ob pojavu epidemije sama takoj sprožila nabavne procese in pozvala dobavitelje k oddaji ponudb. »Ko nam je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve poslal 20 ventilatorjev Siriusmed R30, smo svoje nabavne postopke ventilatorjev preklicali. Ventilatorji Siriusmed R30 omogočajo vse standardne načine ventilacije (invazivne in neinvazivne), torej tudi načine, ki jih priporoča Evropsko združenje za intenzivno medicino za zdravljenje covid-19 bolnikov,« so jasni.

Novi ventilatorji primerni za bolnike s covid-19

S temi ventilatorji so opremili novo enoto za intenzivno interno medicino, v kateri so zdravili kritično bolne internistične paciente, ki niso okuženi s covid-19, potem ko jim je za zdravljenje neokuženih pacientov zmanjkalo kapacitet na Enoti za intenzivno medicino operativnih strok (EIMOS). »Z njimi smo torej zdravili paciente, ki niso bili okuženi s covid-19. Edini razlog za to je, da smo paciente, okužene s covid-19, takrat, ko smo prejeli ventilatorje Siriusmed R30, že zdravili na Oddelku za intenzivno interno medicino, ki je opremljen z ventilatorji za predihavanje pacientov, saj so ti del njegove standardne opreme. Zamenjava ventilatorjev v tej enoti bi bila neracionalna, saj bi bilo treba aparature ob premestitvi s te lokacije posebej očistiti in dekontaminirati, kar pa je bilo, ob obilici vsega dela, nesmiselno,« pojasnjujejo v bolnišnici.

Ker je zdravnik Rihard Knafelj javno dejal, da ventilator Siriusmed R30 ni primeren za predihavanje bolnikov s covid-19, kar negira našega celjskega zdravnika Mateja Podbregarja, ki je le-te označil za primerne, smo za komentar povprašali tudi v bolnišnici. Kaj so nam odgovorili, preberite v jutrišnji izdaji lokalnega časopisa Celjan.

