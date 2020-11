Celje: Celebus ostaja v garažah, od danes topli obroki tudi za dijake

Skladno z ukrepi Vlade RS za zajezitev novega koronavirusa so danes v Celju ustavili javni potniški promet. Celebus ne bo vozil štirinajst dni oziroma do preklica izrednih razmer. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje od danes dalje, v času šolanja na daljavo, zagotavljala tople obroke tudi dijakom. Te bodo lahko, ob predhodni prijavi na svojih šolah, prevzemali na lokaciji Dijaškega in študentskega doma Celje. Celjski osnovnošolci imajo tople obroke na voljo že od prejšnjega ponedeljka. Kuhinje na celjskih osnovnih šolah vsak dan pripravijo več kot 500 toplih obrokov, od tega več kot 400 brezplačnih.

Oglas