Celje: Celebus ne bo vozil, parkiranje bo brezplačno

Mestna občina Celje je do nadaljnjega ustavila javni mestni potniški promet, Celebus. So pa z celjske občine sporočili, da bodo do nadaljnjega javna parkirišča Mestne občine Celje za občane brezplačna.

Lastnike lokalov in trgovin v Mestni občini Celje, z izjemo tistih, ki so pomembni za nujno oskrbo občanov pozivajo, da svoje lokale zaprejo.

»Občinska uprava in prebivalci Mestne občine Celje moramo narediti vse, kar je v naši moči, da čim bolj zajezimo širjenje novega virusa. Prav zato bomo v tudi v Celju, kolikor se da, ustavili javno življenje. Nujno priporočamo, da se ljudje ne zadržujejo v lokalih in da se ne družijo, če to ni nujno. Močno odsvetujemo tudi obiske igrišč z otroki, družine naj se raje odpravijo na sprehod v naravo, v gozd in se ne zadržujejo v skupinah,« so jasni.