Celje: Carmina Burana navdušila polno dvorano

Organizator Carmine Burane je do zadnjega trenutka upal na današnje lepo vreme, da bi koncert le lahko izvedli na celjskem Starem gradu. Žal se z vremenom ni izšlo, a so nastopajoči kljub temu polno dvorano v Golovcu dvignili na noge in ob koncu poželi bučen aplavz. Ritem Carmine Burane je bil v rokah 8 članske zasedbe Slovenskega tolkalnega projekta, na odru pa sta bili še dve pianistki ter okrog 130 pevcev zbranih iz Celja in okolice, skupaj s profesionalnim pevskim zborom Slovenske filharmonije ter operni pevci solisti. Spektakularno!