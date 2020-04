CELJE Canka in Mramorja so izpustili iz pripora

Celjsko višje sodišče je odpravilo pripor prvoobtoženemu Jožetu Canku z Dobrne in Robertu Mramorju, edinima priprtima članoma združbe, ki ji v Celju že približno leto dni sodijo zaradi trgovanja z ljudmi in prostitucije.

Cank in Mramor sta na prostost odkorakala v sredo. Razlog so višji sodniki našli v dolgotrajnem postopku, ki se bo bržčas še dolgo vlekel. Sodnik Marko Brišnik je preklical že pet obravnav (zadnjo so opravili v začetku marca), saj kar trije protagonisti prihajajo iz Šmarja pri Jelšah.

V danih razmerah je nemogoče napovedati, kdaj se bo sojenje, ki zaradi obsežnega zasliševanja domnevnih oškodovank že nekaj mesecev teče za zaprtimi vrati, sploh lahko nadaljevalo, dolžina pripora pa ni več sorazmerna z zagroženo kaznijo.

PŠ