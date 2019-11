CELJE Cank zavrnil krivdo, sojenje zaprli za javnost

Danes je celjsko sodišče nadaljevalo včeraj začeto glavno obravnavo zoper peterico obtoženih trgovanja z ljudmi in zlorabe prostitucije.

Prvoobtoženi Jože Cank z Dobrne (na sliki sklonjen) je že včeraj zavrnil očitke, da naj bi preslepili ukrajinska dekleta pod pretvezo, da bodo opravljale delo barskih plesalk, dejansko pa da so jih primorali v prostitucijo. Dejal je, da so bile Ukrajinke zaposlene, po dopustih so se vračale v Medlog pri Celju, kjer so bile nastanjene, ter podaljševala delovna dovoljenja. Težave naj bi mu nakopal eden od konkurentov, ko je izvedel, da bo odprl lokal v Celju.

Sodnik Marko Brišnik danes in na naslednji obravnavi zaslišuje domnevne oškodovanke, zato je sojenje v tem delu zaprto za javnost.

PŠ