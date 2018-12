Celje: Brv in povezava do Rifengozda končani

Kolesarska pot med Celjem in Laškim, ki jo gradi gradbeno podjetje iz Sežane in je del ce lovitega projekta izgradnje regionalnih in državnih kolesarskih povezav, že dobiva pravo podobo.

Skupno bodo za kolesarsko pot odšteli 3 milijona evrov in pol.

Kot pojasnjujejo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je gradnja brvi za kolesarje in pešce preko reke Savinje v Tremerjah in kolesarske povezave do Rifengozda, v skupni dolžini 2,2 kilometra, zaključena. Na pristojni upravni enoti v Laškem so že zaprosili tudi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Celotna trasa je dolga enajst kilometrov, približno pet kilometrov poteka skozi Mestno občino Celje in šest kilometrov skozi Občino Laško.