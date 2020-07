CELJE Breda Kovač znova zanikala krivdo

Na dopoldanskem predobravnavnem naroku nekdanja odvetnica in sodnica Breda Kovač ponovno ni priznala krivde.

Celjsko sodišče je zato razpisalo kar šest narokov glavne obravnave, kjer bo svoja mnenja soočilo kar pet izvedencev, sojenje pa se bo začelo konec avgusta.

Kovačevo so pred tremi leti že obsodili na dve leti in deset mesecev zapora, višje sodišče je sankcijo spremenilo v pogojno, vrhovno pa je proces razveljavilo, saj da je bila obtoženki kršena pravica do obrambe.

Medtem je večina kaznivih dejanj že zastarala. Kovačeva se bo zagovarjala le še za izneverjanje in pet primerov ponarejanja listin, na seznamu oškodovancev so ostala le še tri imena.

PŠ