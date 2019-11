CELJE Brata Nikolić priznala in dobila pogojno

Nekdanja policista, brata Darko in Mario Nikolić (tretji in prvi z leve), sta se tik pred začetkom današnjega naroka odločila priznati krivdo za zlorabo uradnega položaja, ko sta v letu 2013 na lastno pest in za svoj račun naredila nekaj reda v velenjskem kriminalnem podzemlju.

Kakor sta dejala, krivdo priznavata izključno zato, ker se nimata več volje ubadati s kazenskim postopkom, ki sta se ga redno udeleževala, nanj pa prihajala iz Švice, kjer že nekaj časa živita. Darko Nikolić je dobil 22 mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let. Enako dobo, a štiri mesece manj, je sodišče na predlog specializiranega tožilstva izreklo Mariu Nikoliću.

Kakor smo že pisali, sta od odvisnikov in preprodajalcev izsiljevala denar v zameno za umik kazenskih ovadb. To sta opravljala izven delovnega časa in na območju, kjer sta bivala, ne pa službovala. Njuni delovni mesti sta namreč bili v Rogaški Slatini in na mejnem prehodu Jelšane.

PŠ