CELJE Bolnišnica zanika navedbe medijev

V celjski bolnišnici so se ostro odzvali na vse pogostejša poročanja nekaterih medijev, da naj bi pri njih stavkalo kar 95 odstotkov zdravnikov. Kot so zapisali, vira teh informacij ne poznajo, bolnišnica in Fides pa takšnih podatkov nikoli nista posredovala v javnost.

V želji po korektnem informiranju pacientov poudarjajo, da je od začetka stavke odpadlo samo tri odstotke ambulantnih pregledov in petina kirurških posegov, zdravstveno varstvo pa zagotavljajo neprekinjeno. Sta pa porast poškodb ter respiratornih obolenj nekajkrat ustvarila izredne razmere v urgentnem centru in nekaterih bolnišničnih oddelkih.

»Ob vseh negativnih konotacijah, ki jih v javnosti prinaša ponavljanje informacije o 95 odstotnem deležu stavkajočih zdravnikov v Splošni bolnišnici Celje, vam zaradi želje po korektnem informiranju naših pacientov in njihovih svojcev, pa tudi preostale slovenske javnosti, sporočamo, da ta informacija ne drži. Večina zdravnikov v Splošni bolnišnici Celje tudi v času stavke zavzeto in vestno opravlja svoje delo. Da je temu tako, pritrjujejo rezultati opravljenega dela v naši bolnišnici«, so med drugim zapisali.

PŠ