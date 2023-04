CELJE Bojan Poplaz čaka novega sodnika

Potem, ko je sodišče v Celju konec leta 2021 vendarle uspelo pod streho spraviti drugi del predobravnavnega naroka za zdaj že 65-letnega Celjana Bojana Poplaza, je kazenski postopek znova zastal.

Poplaza se je oprijel vzdevek Vegradov bombaš, saj naj bi septembra 2010 v poslovne prostore uprave velenjskih gradbincev namestil doma izdelano eksplozivno napravo, ki pa je zatajila.

Prijeli so ga na osnovi bioloških sledi na izolirnem traku, bremenijo ga tudi posnetki nadzornih kamer.

Prvič se je zapletlo že leta 2011, ko je nekdanji pripadnik tujske legije pobegnil v Nemčijo, potem ko so mu v Celju odpravili pripor. V Nemčiji, kjer zdaj biva, je za rešetkami odsedel osem let in pol, saj so ga z dvema pajdašema prijeli pri ropu banke.

Po prestani kazni in vrnitvi so celjski postopek obnovili, obramba je podala vrsto izločitvenih predlogov, ki pa jih je višje sodišče zavrnilo.

Obtožencu bodo dodelili tudi novega sodnika, saj Barbara Žumer Kunc odhaja na višje sodišče, začetek glavne obravnave pa ne gre pričakovati prej kot konec leta.

PŠ