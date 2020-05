Celje: Bobkart spet odprt za obiskovalce

Prejšnji vikend so na Celjski koči znova odprli letno sankališče Bobkart. Adrenalinsko vožnjo z BobKartom si obiskovalci lahko privoščijo ob bolj obiskanih dnevih, točni delovni čas pa objavljajo na svojih spletnih in družabnih omrežjih.

»Upravljavci bodo vozičke Bobkarta sproti razkuževali, vse obiskovalce pa prosimo, naj upoštevajo njihova navodila. Prosimo jih tudi, naj upoštevajo vsem že dobro znane ukrepe in priporočila, ki veljajo zaradi epidemije,« pozivajo pristojni.

Celjska koča je javni prostor in na njenem območju veljajo enaka pravila kot na vseh ostalih javnih površinah. Ker je vlada razrahljala ukrepe za gostince, imajo obiskovalci na voljo omejeno oziroma razmeram prilagojeno gostinsko ponudbo.