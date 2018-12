CELJE Bo Hilda umaknila priznanje krivde?

V četrtek je na celjskem sodišču razpisan predobravnavni narok za Hildo Tovšak, ki je že nekaj časa na prostosti. Gre za primer nezakonitega trgovanja z delnicami izolskega Delamarisa, kjer je v vlogi prvoobtoženega ljubljanski odvetnik Miro Senica.

Zanj in za soobtoženi Olgo Zaviršek in Blanko Muster so predobravnavni narok opravili že lanskega marca. Vsi so krivdo zavrnili, tako da je Tovšakova edina, ki je priznala zlorabo položaja in ponarejanje listin. Vendar sodišče njenega priznanja še ni sprejelo, obramba soobtoženih pa dvomi v njegovo smiselnost, saj da je Hilda v zameno za milo kazen pred sodniki preveč »pela«.

Se je pa pred meseci pojavil nov moment, ko je celjsko sodišče izločilo dokaze, ki so jih pridobili med hišno preiskavo na sedežu odvetniške pisane Mira Senice. S tem se poraja vprašanje ali si bo nekdanja prva gradbena dama premislila, saj je priznanje gotovo podala tudi na podlagi zdaj izločenih dokazov.

Kakor nam je dejal njen zagovornik celjski odvetnik Dušan Tanko, se bo o tem v četrtek odločila na samem naroku.

PŠ