Celje bo gostilo gasilske olimpijske igre

Vodilni Gasilske zveze Slovenije so razkrili nekaj podrobnosti gasilskih olimpijskih iger, ki jih bo Celje gostilo poleti leta 2021. Gre za 23. mladinske in 17. članske gasilske olimpijske igre, ko v knežjem mestu pričakujejo več kot 2500 tekmovalcev in še enkrat toliko navijačev.

Letošnje mladinske olimpijske igre, 22. zapovrstjo, bodo med 14. in 21. julijem potekale v Švici. Na tekmovanje so se uvrstile tri enote: mladinci PGD Drenov Grič-Lesno Brdo – GZ Vrhnika (Notranjska regija) in mladinke PGD Zbilje – GZ Medvode (Regija Ljubljana 1) in PGD Andraž nad Polzelo – GZ Žalec (Savinjsko-šaleška regija).

Sicer pa je bila glavna tema glavna tema predstavitev pomembnega leta za slovensko gasilstvo, ki bo v znamenju ponosnih obletnic – praznovanje 150. letnice organiziranega prostovoljnega gasilstva v Sloveniji, 70. obletnica ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50. obletnica Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.