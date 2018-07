CELJE Bežanje izdatno oteži položaj voznika

Pobegi s kraja prometnih nesreč in neupoštevanje znakov prometnega policista so vsakdanjik mož postave. Ubežnike, preden storijo nespametno dejanje, največkrat prevzame strah pred sankcijo in posledicami nasploh, toda te bodo zagotovo še veliko večje, če bo voznik bežal (največ jih to stori zaradi alkohola ali drog, nekateri tudi zaradi objestnosti) in pri tem povzročil gmotno škodo ali si nemara privoščil napad na uradno osebo, kar tudi ni tako redko. S tem si kršitelji poleg prekrškovne naprtijo še kazensko odgovornost.

Elvis A. Herbaj, vodja oddelka za cestni promet na PUC pojasnjuje, da policisti ne bodo za vsako ceno, sploh pa ne zaradi manjših prekrškovm zasledovali takšnih, ki ne upoštevajo znakov policista, saj bi utegnili ogrožati sebe in druge. »Zaradi pasu res nima smisla za nekom p eljati 50 kilometrov in še njemu povzročiti neko stanje, kjer bo šel preko svojih meja. Bolje se je obveščati med seboj. Slej ko prej takšne dobimo oziroma se nam javijo tudi sami.«

Za vsakim takšnim početjem voznika tičijo razlogi, ki jih policija obravnava od primera do primera, posebej pozorni pa so ko gre za starostnike, kjer vselej tehtajo med psihofizičnimi sposobnostmi kršitelja in povzročeno škodo.

PŠ