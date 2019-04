CELJE Benčeva energija, ki so mu jo Celjani vračali

Mali oder celjskega Plesnega foruma je sinoči gostil Janeza Bončino Benča z njegovo prenovljeno in posodobljeno zasedbo September. Pred nabito polnim prizoriščem je glasbenik pričaral koncert, kakršnim smo bili priča v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ni mu bilo potrebno preigravati uspešnice za uspešnico, glasbeniki so si lahko privoščili daljše improvizacijske vložke, poseben čar pa so dodali nekdanja Kameleona Marijan Maliković in Jadran Ogrin ter Braco Doblekar, ki so Benču pomagali kot spremljevalna vokalna skupina – z njimi je koncert dobil značilen Septembrski zvok.

Več preberite v reportaži v naslednji številki Celjana.

PŠ