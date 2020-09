CELJE Belgijec tovoril 34 migrantov

V poostrenem skupnem nadzoru, ki sta ga izvedli celjski finančni urad in enota policije za izravn alne ukrepe, so na avtocestnem počivališču Lopata (v smeri Maribora) včeraj odkrili kombi, ki je prevažal kar 34 migrantov.

Vozilo so kontrolirali v smeri Maribora, za volanom pa je bil belgijski voznik, so mu odvzeli prostost. Čaka ga kaze nska ovadba zaradi prepovedanega prehajanja meje in ozemlja naše države.

V tovorni del kombija je stlačil Iračane, Irance in Turke, ki jih bodo po vsej verjetnosti vrnili hrvaškim varnostnim organom.

PŠ