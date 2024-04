CELJE Bečireviču pogojna kazen za smrt motorista

Na celjskem sodišču so na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in pol ter stransko kaznijo polletnega odvzema vozniškega dovoljenja obsodili 25-letnega Velenjčana Anela Bečirevića.

Pred slabimi šestimi leti je zaradi izsiljevanja prednosti na cesti med Laškim in Celjem povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl takrat 28-letni motorist Uroš Korun iz Laškega.

K milejšemu kaznovanju je poleg zahteve tožilstva pripomoglo tudi dejstvo, da je bil povzročitelj v času nesreče še mlad voznik, ki pa ni vozil objestno, niti ni bil pod vplivom nedovoljenih substanc.

Sodba še ni pravnomočna, Bečirevića pa čaka tudi pravdni postopek, saj svojci pokojnega zahtevajo skoraj 243 tisočakov odškodnine.

PŠ