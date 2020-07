CELJE Andrej Vrščaj umora ni priznal

44-letni Polzelan Andrej Vrščaj na dopoldanskem predobravnavnem naroku ni priznal krivde za umor 69-letnega Vinka Pekliča, sicer soseda in partnerja njegove mame.

Sodišče bo glavno obravnavo zato začelo 27. avgusta, ko bo obtoženi lahko podal zagovor.

Vrščaj je dejal samo, da »je gospod Vinko bil obrnjen proti meni, ni mi kazal hrbta«, a to je že stvar okoliščin, ki jih bodo raziskali na glavni obravnavi. Videlo se je, da umora ne želi priznati in bi se rajši zagovarjal za uboj, kjer ga lahko doleti največ 15 let zapora.

Prvega februarja je soseda na vrtu potolkel s sekiro, potem ko sta se predhodno sprla v domači kuhinji. Kaj je bil vzrok, še vedno ni znano in lahko da bo pri tem tudi ostalo, saj je obramba predlagala izključitev javnosti, čemur bo sodišče gotovo ugodilo v tistem delu, kjer bo govora o družinskih razmerah.

Spomnimo, da je Vrščaj po dejanju pobegnil v Avstrijo in se tam predal policistom, ki so ga vrnili našim preiskovalcev.

