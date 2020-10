CELJE Andrej Janežič na čelu odvetniškega zbora

Celjski zbor Odvetniške zbornice Slovenije je po polovici leta, ka r je predsedniško mesto zapustil Janez Stušek in prevzel vodenje Sove, naposled dobil njegovega naslednika.

Položaj je zasedel mag. Andrej Janežič (na sliki). Predsednikoval bo zgolj začasno, redne volitve so napovedane v marcu 2021.

Celjski zbor je drugi največji med enajstimi v državi, zato ima pravico do dveh članov v upravnem odboru OZS. »Pozna se korona in zavleklo se je. Naš zbor je deloval nemoteno, potrjevali smo odvetniške kandidate in odvetnike, toda izzivi odvetništva so glede na položaj tudi v svetu zelo specifični«, ocenjuje Janežič.

Za zdaj se je v programu dela namenil spodbujati medsebojno spoznavanje članstva, več pozornosti bi namenil strokovnemu usposabljanju, organizaciji sekcij po interesnih področjih in podobno

