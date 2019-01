CELJE Amidžiću še pet mesecev zapora

Celjana Muho Amidžića so na okrožnem sodišču v Celju danes obsodili na pet mesecev zapora zaradi hrambe manjše količine mamil. Gre za slabih 10 gramov kokaina in 11 tabletk MDMA, kar so mu leta 2016 našli ob hišnih preiskavah v Celju in okolici Vojnika. Zaradi zdravstvenih težav bo kazen lahko prestajal na odprtem oddelku v Rogozi pri Mariboru.

Obsežna predkaznovanosti je preprečevala, da bi Amidžiću izrekli pogojno kazen, kajti krivdo je priznal in dejanje obžaloval, prav tako sodnica Marjana Topolovec Dolinšek ni mogla določiti enotne kazni. Amidžić je bil namreč na istem sodišču konec lanskega novembra že obsojen na tri leta zapora, ker je sodeloval v združbi, ki je od Konjičana Kristijana Kamenika v Milanu nameravala prevzeti kokain, a ta primer še ni pravnomočen.

Amidžić je oba procesa sicer hotel združiti, a to ni bilo mogoče, saj nista bila v isti fazi.

PŠ