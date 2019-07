CELJE Amidžić priznal, nato se pritožil

Višji celjski sodniki bodo v 30 dneh izdali pisno sodbo vsled pritožbe Celjana s potnim listom BIH Muhe Amidžića, enega od Kamenikovih sodelavcev pri poskusu tihotapljenja 47 kilogramov kokaina iz Italije pred tremi leti.

Na prvostopenjskem sodišču je Amidžič krivdo priznal in se pogodil za tri leta zapora in 8000 evrov denarne kazni, nato pa se je pritožil, saj da so mu bile kršene ustavne pravice.

Na istem sojenju sta krivdo priznala in kazni tudi že odsedela Simon Lucaj in Emir Hasičić, medtem ko Konjičan Kristijan Kamenik v Italiji še prestaja osemletno zaporno kazen.

PŠ