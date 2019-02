CELJE Akademija ob 30 letnici PKBV

Policijski klub borilnih veščin Celje (PKBV) s slavnostno akademijo danes obeležuje 30 let delovanja. Klub so sicer ustanovili sredi novembra 1988, takrat še pod imenom Društvo borilnih veščin 13. maj, pod današnjim imenom deluje od leta 1992.

Če ob kopici državnih in mednarodnih naslovov izpostavimo zgolj najuspešnejše člane PKBV, velja v prvi vrsti omeniti svetovnega prvaka v kategoriji do 94 kilogramov iz Vroclava leta 2016 Benjamina Laha, ki je bil še štirikrat evropski prvak, nazadnje lani, ponaša se še s tretjim mestom s svetovnega prvenstva. Ob njem so še trije svetovni podprvaki – Dragan Milutinović (2004) ter Peter Bevc in Peter Petrović (oba v letu 2000). Klubu, ki šteje okoli sto članov, predseduje Srečko F. Krope, podpredsednik je Vlado Ilič.

PKBV se že dve desetletji ponaša tudi z bronastim znakom zaslug za varnost.

PŠ