CELJE Abramovu namesto pet grozi 30 let zapora

Celjski kriminalisti so navedli nekaj podrobnosti v zvezi s kazensko ovadbo, ki so jo zaradi umora podali zoper 29-letnega Ljubljančana Sebastiena Abramova (prej se je imenoval Sebastijan Colarič; na naslovni fotografiji).

Pred štirimi leti je v Pernovem pri Žalcu med čiščenjem orožja, za katerega je sicer imel dovoljenje, s polavtomatsko puško ustrelil partnerko Saro Veber.

Sprva so domnevali, da je šlo za nesrečo, vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinec (na sliki) pa je pojasnil, da so sčasoma ugotovili določena neskladja med stanjem na kraju dogodka in navedbami osumljenca, ki s preiskovalci sicer ni želel sodelovati. Ena teh je dejstvo, da njegovo orožje ni bilo v okvari in da ga je v kritičnem trenutku popravljal, kakor je navedel v zagovoru.

Kot je znano, naj bi se puška, v kateri je bil naboj, sprožila med čiščenjem in popravljanjem, pokojno pa je izstrelek zadel naravnost v srce. Celjski policisti so v določenih delih preiskave sodelovali tudi s tujini organi. Če bi šlo za nenaklepno dejanje, torej nesrečo, bi Abramovu grozilo največ pet let zapora, tako pa mu jih za klasični umor (na zahrbten način in iz koristoljubja) grozi do 30.

PŠ